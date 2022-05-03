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1 час назад

Евро предрекли падение до курса доллара

Илья Родин

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган в интервью газете «Известия» заявил, что евро через несколько месяцев будет стоить столько же, сколько и доллар. По его мнению, такое положение дел обусловлено не совсем грамотной экономической политикой Евросоюза.

При этом, подчеркивает Коган, следует учитывать курс Московской биржи.

«Фактически сейчас он устанавливается ЦБ РФ, потому что регулятор остался единственным серьезным игроком на рынке и через интервенции он может установить курс доллара или евро как 50, так и 100 рублей. Поэтому очень серьезно к нему относиться не стоит, разве что использовать текущий момент для того, чтобы докупать валюту на валютные счета», - отметил экономист.

По его мнению, на стоимость евро следует смотреть в контексте понижения к доллару, швейцарскому франку и английскому фунту стерлингов. Коган сообщил, что курс европейской валюты по отношению к американской упал на 10%. Это было вызвано сочетанием различных негативных факторов, таких как энергокризис, пандемия, инфляция.

Специалист напомнил, что многие страны стабильно наращивают ставки рефинансирования центробанков, а Европейский центробанк по-прежнему придерживается крайне мягкой политики, аккуратно прекращает введенные в пандемию программы помощи.

Коган констатировал, что это привело к тому, что «евро обновляет минимумы к рублю за два года, а к доллару — за пять лет».

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