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1 час назад

Сербия объявила о готовности покупать газ у Греции

Говорит Москваиещё 4

Сербия объявила о готовности покупать газ у Греции. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич на церемонии запуска строительства станции СПГ в греческом порту Александруполис.

Сербия объявила о готовности покупать газ у Греции
Фото: ТАССТАСС

Проект должен снизить зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов.

«Это очень важное событие для всех Западных Балкан. Мы очень благодарны и готовы получать в будущем большие объёмы газа», — сказал Вучич.

Он отметил, что Сербия должна строить газотранспортную систему для связи с Болгарией, откуда также будет получать топливо.

Действующий договор сербского «Србиягаза» с «Газпромом» истекает 31 мая. Власти Сербии планировали заключить следующий контракт на десять лет, пишет «Коммерсантъ».

Рынки,Александр Вучич,Коммерсант,Газпром,ЕС,
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