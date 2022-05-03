Сербия объявила о готовности покупать газ у Греции. Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич на церемонии запуска строительства станции СПГ в греческом порту Александруполис.
Проект должен снизить зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов.
«Это очень важное событие для всех Западных Балкан. Мы очень благодарны и готовы получать в будущем большие объёмы газа», — сказал Вучич.
Он отметил, что Сербия должна строить газотранспортную систему для связи с Болгарией, откуда также будет получать топливо.
Действующий договор сербского «Србиягаза» с «Газпромом» истекает 31 мая. Власти Сербии планировали заключить следующий контракт на десять лет, пишет «Коммерсантъ».