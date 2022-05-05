Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
1 час назад

Доллар резко подешевел

Елена Прошина

Банк России понизил официальные курсы иностранных валют на 6 мая. В частности, доллар составил 66,23 рублей, что на 3,17 рубля меньше уровня предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллар резко подешевел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:00 снизился на семь копеек до 66,23 рублей, что является наименьшим показателем с марта 2020 года. Евро на то же время упал на 48 копеек до 70,06 рублей. Данный показатель оказался самым низким с февраля 2020 года. ЦБ понизил евро на 6 мая на 2,71 рубля по сравнению с уровнем предыдущего дня.

С началом Россией военной спецоперации на Украине иностранные валюты показали резкий скачок. К 11 марта доллар превысил 120 рублей, евро — 132 рубля. Однако начиная со второй половины марта валюты стали дешеветь.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители