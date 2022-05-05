Доллар резко подешевел

Банк России понизил официальные курсы иностранных валют на 6 мая. В частности, доллар составил 66,23 рублей, что на 3,17 рубля меньше уровня предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи .

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:00 снизился на семь копеек до 66,23 рублей, что является наименьшим показателем с марта 2020 года. Евро на то же время упал на 48 копеек до 70,06 рублей. Данный показатель оказался самым низким с февраля 2020 года. ЦБ понизил евро на 6 мая на 2,71 рубля по сравнению с уровнем предыдущего дня.