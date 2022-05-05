Биткоин резко подешевел

Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась на 10,01%, до $35,9 тысяч. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

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По данным на 22:33 по мск, стоимость криптовалюты опустилась до $35,94 тысяч.

25 апреля курс биткоина к доллару США опустился до минимума за шесть недель на фоне общего ухода инвесторов от риска, связанного с сигналами «ястребиного» настроя Федеральной резервной системы (ФРС). Ястребы в США — это сторонники эскалации военных вопросов в политической дискуссии.

Вице-председатель компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарли Мангер полагает, что стоимость биткоина «очень вероятно» рухнет к нулю. Он также заявил, что биткоин подрывает Федеральную резервную систему США, в которой Америка «отчаянно нуждается».