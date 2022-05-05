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1 час назад

Цена биткоина опустилась на 10%

Газета.Ru

Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась на 10,01%, до $35,9 тысяч. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Биткоин резко подешевел
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным на 22:33 по мск, стоимость криптовалюты опустилась до $35,94 тысяч.

25 апреля курс биткоина к доллару США опустился до минимума за шесть недель на фоне общего ухода инвесторов от риска, связанного с сигналами «ястребиного» настроя Федеральной резервной системы (ФРС). Ястребы в США — это сторонники эскалации военных вопросов в политической дискуссии.

Вице-председатель компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарли Мангер полагает, что стоимость биткоина «очень вероятно» рухнет к нулю. Он также заявил, что биткоин подрывает Федеральную резервную систему США, в которой Америка «отчаянно нуждается».

Соратник Уоррена Баффетта предсказал обвал биткоина

Председатель и главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет сказал, что не знает, что будет с биткоином в течение следующих нескольких лет. При этом он отметил, что не хочет инвестировать в криптовалюту. Известный предприниматель заявил, что он не заплатил бы даже $25 (около 1,7 тыс. руб.), чтобы купить все существующие цифровые активы.

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