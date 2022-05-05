Биткоин резко подешевел

Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась на 10,01%, до 35,9 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные одной из крупнейших криптобирж Binance.

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По данным на 23:30 мск стоимость криптовалюты немного поднялась и находится на уровне в 36,2 тысячи долларов.

Напомним, что падение биткойна продолжается уже больше полутора месяцев. 25 апреля курс упал до минимума за шесть недель, 38,2 тысяч долларов, что было на 20% ниже пикового уровня, зафиксированного в прошлом месяце.

Снижение курса происходило на фоне «ястребиного» настроя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ястребами в Соединенных штатах называют тех, кто выступает за эскалацию военных вопросов в политической дискуссии.