Биткоин резко подешевел

Стоимость биткоина в ходе торгов опустилась на 10,01%, до 35,9 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные одной из крупнейших криптобирж Binance.
По данным на 23:30 мск стоимость криптовалюты немного поднялась и находится на уровне в 36,2 тысячи долларов.
Напомним, что падение биткойна продолжается уже больше полутора месяцев. 25 апреля курс упал до минимума за шесть недель, 38,2 тысяч долларов, что было на 20% ниже пикового уровня, зафиксированного в прошлом месяце.
Снижение курса происходило на фоне «ястребиного» настроя Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ястребами в Соединенных штатах называют тех, кто выступает за эскалацию военных вопросов в политической дискуссии.
Как предполагает вице-председатель компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Чарли Мангер, цены биткоина «очень вероятно» рухнет до нуля в будущем. Он также обвинил криптовалюту в подрыве Федеральной резервной системы США, в которой Америка «отчаянно нуждается». Сам Уоррен Баффет заявлял, что не может дать никаких прогнозов касательно курса криптовалют и никогда бы не стал вкладываться в них.