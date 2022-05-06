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1 час назад

Австрия отказалась платить за российский газ в рублях

ТАССиещё 7

Австрия не планирует платить за поставляемый Россией газ в рублях. Об этом заявил в четверг министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в комментарии телеканалу Al Jazeera.

"Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения", - подчеркнул Шалленберг.

Он также утверждал, что президент РФ Владимир Путин своими решениями добился "противоположных результатов", сделав страны НАТО "более сплоченными".

Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно документу, "недружественные" покупатели начнут перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк, а тот в свою очередь будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.

Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа

В свою очередь австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью телеканалу OE24.TV 27 апреля сообщил, что Австрия может оплачивать российский газ в евро, несмотря на изменение "Газпромом" порядка расчетов. В австрийском нефтегазовом концерне OMV в ответ на вопрос корреспондента ТАСС с просьбой пояснить, каким образом компания будет производить оплату поставок газа из России, сообщили, что проанализировали полученную от "Газпрома" информацию и работают над решением, которое соответствует санкциям.

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