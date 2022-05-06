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1 час назад

Нефть подорожала на опасениях дефицита

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть в пятницу растут, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии (ЕК), следует из данных торгов.

Нефть подорожала на опасениях дефицита
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 8.35 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,58%, до 111,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI – на 0,55%, до 108,56 доллара, передает РИА «Новости».

Положительная динамика цен обусловлена решением ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в июне на плановые 432 тыс. баррелей в сутки, что вызвало опасения о возможном возникновении дефицита сырья.

Кроме того, рост цен поддерживает недавнее предложение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о поэтапном введении полного нефтяного эмбарго на российскую нефть.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезным для России окажется вред от нефтяного эмбарго и куда в итоге будет перенаправлена российская нефть.

Рынки,Еврокомиссия,
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