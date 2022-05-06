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40 минут назад

Доллар подскочил выше 70 рублей

Лера Букина

Во второй половине дня в ходе торгов на Мосбирже курсы доллара и евро начали активно повышаться. Так, американская валюта поднялась на 3,1 рубля, преодолев уровень в 70 рублей. Это следует из данных площадки.

Курс доллара расчетами «завтра» на 15:09 мск подскочил на 2,80 рубля, до 69,80 рубля, курс евро — на 3,55 рубля, до 73,70 рубля.

В моменте курс доллара достигал 70,25 рубля.

По данным Мосбиржи, в начале торгов 5 мая курс доллара к рублю падал до 65,31 рубля. Курс доллара упал ниже отметки 66 рубля впервые с 5 марта 2020 года.

Экономист назвал идеальный курс доллара

В пятницу, 6 мая, SberCIB Investment Research улучшил прогноз по курсу рубля на конец 2022 года. Так, американская валюта будет торговаться по 75 рублей, следует из прогноза стратега по рынкам валют и процентных ставок инвестбанка Юрия Попова. Он считает, что в мае российская валюта способна укрепиться до 60 рублей за $1 и временно уйти даже ниже этого уровня.

Рынки,Видео,Юрий Попов,Московская биржа,
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