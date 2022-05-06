Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Сербия начала переговоры с Россией по газу

Вероника Полынина

Президент Сербии Александр Вучич объявил о начале переговоров с «Газпромом» по новому долгосрочному контракту о поставках газа, сообщает РИА «Новости».

Сербия начала переговоры с Россией по газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вучич выступил с обращением к гражданам Сербии, в ходе которого сообщил, что до конца мая правительство страны рассчитывает подписать «хорошее соглашение» о поставках газа с Россией.

«Мы на 100% зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше. Мы всегда готовы к диверсификации, но должны смотреть реально», - заявил президент Сербии.

По его словам, при разных формулах расчета цен разница составляет 1,1 млрд евро в год. Так, при 100% нефтяной формуле расчета, которую никто не применяет, цена за тысячу кубометров газа составила бы 320-325 долларов. При 80% нефтяной формулы и 20% биржевой цены цена газа составит 417 долларов за тысячу кубометров, при 30% биржевой цены – 482 доллара. Как отметил Вучич, «и это все весьма пристойные цены для нас». Он также добавил, что страна потребляет больше газа, чем рассчитывалось изначально.

В Европе нашли способ снизить зависимость от российского газа

Действующий договор Србиягаза с «Газпромом» истекает 31 мая. Согласно контракту, Россия поставляет Сербии 6 млн кубометров газа в сутки по цене 270 долларов за тысячу кубометров. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируется заключить на 10 лет.

Рынки,Александр Вучич,Газпром,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители