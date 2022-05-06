Сербия начала переговоры с Россией по газу

Вучич выступил с обращением к гражданам Сербии, в ходе которого сообщил, что до конца мая правительство страны рассчитывает подписать «хорошее соглашение» о поставках газа с Россией.

«Мы на 100% зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше. Мы всегда готовы к диверсификации, но должны смотреть реально», - заявил президент Сербии.

По его словам, при разных формулах расчета цен разница составляет 1,1 млрд евро в год. Так, при 100% нефтяной формуле расчета, которую никто не применяет, цена за тысячу кубометров газа составила бы 320-325 долларов. При 80% нефтяной формулы и 20% биржевой цены цена газа составит 417 долларов за тысячу кубометров, при 30% биржевой цены – 482 доллара. Как отметил Вучич, «и это все весьма пристойные цены для нас». Он также добавил, что страна потребляет больше газа, чем рассчитывалось изначально.