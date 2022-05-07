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33 минуты назад

Австрии потребуются годы для отказа от поставок российского газа

Майк Габриелян

В Австрии узнали «горькую правду» о поставках газа из России. Стране потребуются годы, чтобы отказаться от российского энергоносителя. Об этом сообщает издание Independent (перевод «Иносми»).

Сейчас газ из РФ составляет четыре пятых общего импорта Австрии. Министр энергетики Леонора Гевесслер заявила, что предстоящий тендер на пополнение стратегического топливного запаса будет зависеть от российских поставок.

Вена намерена объявить тендер на закупку 12,6 тераватт-часа газа 10 мая. На заполнение хранилищ до следующей зимы страна готова потратить 5,3 млд долларов.

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По словам Гевесслер, российская спецоперация на Украине открыла стране «горькую правду»: на отказ от закупок у Москвы уйдут годы.

На данный момент австрийские хранилища заполнены всего на 20%. Это самый низкий показатель в Европе.

На прошлой неделе аналитики Австрийского энергетического агентства объявили, что Австрия сможет отказаться от российского импорта только через пять лет. Это предполагается сделать за счет диверсификации поставок и производства синтетического топлива.

Ранее власти Австрии заявили, что готовы поддержать эмбарго Евросоюза на поставку российской нефти.

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