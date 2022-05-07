Франция нашла оригинальную замену российскому газу

«К юго-западу от Парижа фермеры присоединяются к борьбе Европы за освобождение от российского газа. Вскоре они запустят новое предприятия, где сельскохозяйственные отходы будут измельчаться и ферментироваться для получения биогаза. Это одно из энергетических решений, продвигаемых на континенте, ради того, чтобы больше не платить миллиарды за российский газ», - пишет издание.