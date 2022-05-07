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3 часа назад

Франция нашла оригинальную замену российскому газу

Майк Габриелян

Во Франции планируют к 2030 году заменить российский газ биометаном из сельскохозяйственных отходов. Об этом сообщает The Independent.

Франция нашла оригинальную замену российскому газу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К юго-западу от Парижа фермеры присоединяются к борьбе Европы за освобождение от российского газа. Вскоре они запустят новое предприятия, где сельскохозяйственные отходы будут измельчаться и ферментироваться для получения биогаза. Это одно из энергетических решений, продвигаемых на континенте, ради того, чтобы больше не платить миллиарды за российский газ», - пишет издание.

По его данным, Париж пытается ускорить производство биометана после начала спецоперации России на Украине. В прошлом году биометан удовлетворял почти 1% потребностей Франции в газе, в 2022-м его доля должна вырасти до 2%, а к 2030 году - до 20%.

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При этом отмечается, что небольшие газовые станции, питающие сотни или тысячи хозяйств, не смогут быстро заменить поставки газа из РФ.

Ранее в Каталонии открыли новую биогазовую установку, которая превращает коровий навоз в биометан.

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