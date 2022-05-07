Нефтяные гиганты Запада провоцируют сырьевой кризис

Эксперты Bloomberg обвинили западных нефтяных гигантов в создании сырьевого кризиса. Концерны получают большие прибыли, продавая ресурсы по высоким ценам, но не инвестируют в новую добычу. Об этом сообщает «Прайм».

Пять самых крупных нефтяных компаний Запада за первый квартал текущего года заработали 36,6 миллиарда долларов. Это около 400 миллионов долларов свободных денежных средств в день. По данным агентства, это был второй по величине квартальный свободный денежный поток за всю историю.