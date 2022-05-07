Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
42 минуты назад

Bloomberg: западные нефтяные гиганты ведут недальновидную политику

Майк Габриелян

Эксперты Bloomberg обвинили западных нефтяных гигантов в создании сырьевого кризиса. Концерны получают большие прибыли, продавая ресурсы по высоким ценам, но не инвестируют в новую добычу. Об этом сообщает «Прайм».

Нефтяные гиганты Запада провоцируют сырьевой кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пять самых крупных нефтяных компаний Запада за первый квартал текущего года заработали 36,6 миллиарда долларов. Это около 400 миллионов долларов свободных денежных средств в день. По данным агентства, это был второй по величине квартальный свободный денежный поток за всю историю.

«В предыдущие периоды высоких цен на нефть крупные компании вкладывали бы значительные средства в глубоководные проекты с длительным циклом... Такого рода проекты прямо сейчас не обсуждаются», - заявил Ноа Барретт, ведущий энергетический аналитик Janus Henderson.

Вместо новых проектов компании предпочитают вознаграждать акционеров после нескольких лет низкой доходности, отмечают аналитики. Exxon, BP и TotalEnergies увеличили выкуп акций, а Chevron уже выкупает рекордные объемы акций.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Россия не перекроет газ Европе.

Рынки,Exxon Mobil,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители