Нефтяные гиганты Запада провоцируют сырьевой кризис

Эксперты Bloomberg обвинили западных нефтяных гигантов в создании сырьевого кризиса. Концерны получают большие прибыли, продавая ресурсы по высоким ценам, но не инвестируют в новую добычу. Об этом сообщает «Прайм».
Пять самых крупных нефтяных компаний Запада за первый квартал текущего года заработали 36,6 миллиарда долларов. Это около 400 миллионов долларов свободных денежных средств в день. По данным агентства, это был второй по величине квартальный свободный денежный поток за всю историю.
«В предыдущие периоды высоких цен на нефть крупные компании вкладывали бы значительные средства в глубоководные проекты с длительным циклом... Такого рода проекты прямо сейчас не обсуждаются», - заявил Ноа Барретт, ведущий энергетический аналитик Janus Henderson.
Вместо новых проектов компании предпочитают вознаграждать акционеров после нескольких лет низкой доходности, отмечают аналитики. Exxon, BP и TotalEnergies увеличили выкуп акций, а Chevron уже выкупает рекордные объемы акций.