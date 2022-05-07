Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Оценены шансы Турции заменить Россию на мировом рынке газа

Lenta.ruиещё 1

Запасы газа Турции способны закрыть лишь потребности самой страны. Заменить Россию на мировом рынке голубого топлива с найденными запасами шансов мало. Об этом «Ленте.ру» рассказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

Оценены шансы Турции заменить Россию на мировом рынке газа
Фото: ReutersReuters

По оценке специалиста, 540 миллиардов кубометров природного газа в Черном море — слишком маленький объем в мировом масштабе. В течение 45 лет обеспечивать мировой спрос таким количеством голубого топлива, как рассчитывает замглавы турецкой Партии справедливости и развития, экс-премьер Бинали Йылдырым, невозможно.

Видео дня

«У нас в стране в год добывается примерно такое количество газа. И это не покроет никаких мировых потребностей. Может лишь потребности Турции как-то покрывать», — сказал аналитик.

При этом такая оценка запасов газа на месторождении слишком завышена, утверждает специалист.

«Динамику оценок, которые приводятся в отношении этих запасов, можно показать так: при открытии этих газовых месторождений в 2020 году утверждалось, что там 405 миллиардов кубометров газа. Развязочное бурение, которое потом происходило, показало, что объем залежей составляет 135 миллиардов кубических метров. Это характер всего процесса — чем больше вы смотрите, тем чаще эти оценки варьируются. Более определенно можно будет сказать, когда начнется добыча», — объяснил Рыков.

Не из каждого резервуара можно все извлечь, либо извлечь, но с очень большими затратами, отметил Рыков. «Если просто называть количество запасов, то это просто информация относительно того, что есть крупное месторождение», — добавил он.

«Газпром» направил письмо европейским покупателям

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в интервью Kriter заявил, что страна намерена начать эксплуатацию этого месторождения в начале 2023 года и довести объемы добычи до 40 миллионов кубометров в сутки. Рыков считает, что времени может потребоваться больше.

«Они утверждают, что эксплуатация начнется в 2023 году. В округе есть разработанные месторождения, поэтому такая оценка более-менее реальная. В течение двух лет, думаю, они могут начать добычу», — заключил аналитик.

Анкара сообщила об обнаружении газовых залежей в Черном море еще в 2020 году. Власти страны намерены вложить почти десять миллиардов долларов в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море.

Рынки,Юрий Рыков,Бинали Йылдырым,Партия справедливости и развития,Газпром,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители