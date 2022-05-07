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2 часа назад

СМИ: В Австрии признали «неприятную правду» насчет российского газа

Национальная Служба Новостейиещё 1

По мнению министра энергетики Австрии Леоноры Гевесслер, понадобятся годы, чтобы отказаться от газа из России, передает Bloomberg.

Гевесслер отметила, что произошедшее на Украине заставило страну столкнуться с «неприятной правдой».

«Это потребует огромных усилий, и мы должны быть готовы к тому, что на это потребуется время. Если нам нужно создать стратегический резерв сейчас, туда может быть включен и российский газ», — цитирует ее Газета.ru.

Агентство отмечает, что Австрия поддерживает старую и глубокую связь с российской энергетикой в Европе. Вена в 2018 году продлила долгосрочный газовый контракт до 2040 года.

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Ранее власти Австрии назвали красной линией эмбарго на поставки российского газа. Австрия выступает против введения запрета на поставки газа из России. Об этом заявила министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек в интервью медиагруппе Funke.

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