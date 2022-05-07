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2 часа назад

"Мы нашли газ": в Турции оценили запасы голубого топлива в Черном море

Илья Родин

В Турции оценили запасы газа в Черном море как достаточные, чтобы снабжать весь мир в течение 45 лет. Об этом заявил заместитель главы Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, пишет Milliyet.

В Турции сообщили о способных снабжать мир 45 лет запасах газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Возможности Турции больше, чем ее потребности. Мы нашли газ, у нас газа 540 миллиардов кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет», - сказал Йылдырым.

По его словам, крупные месторождения вдоль побережья Черного моря - это «будущее преимущество Турции». И противники Анкары знают это и пытаются «реализовать свои планы, чтобы дестабилизировать страну».

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Ранее сообщалось, что Турция продолжает искать газ на месторождении Сакарья в Черном море. Об обнаружении месторождения заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в 2020 году. Запасы газа оцениваются в 540 миллиардов кубометров.

Использование месторождения запланировано на 2023 год.

Рынки,Бинали Йылдырым,Реджеп Эрдоган,Партия справедливости и развития,
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