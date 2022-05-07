В Турции сообщили о способных снабжать мир 45 лет запасах газа

«Возможности Турции больше, чем ее потребности. Мы нашли газ, у нас газа 540 миллиардов кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет», - сказал Йылдырым.