В Турции сообщили о способных снабжать мир 45 лет запасах газа

В Турции оценили запасы газа в Черном море как достаточные, чтобы снабжать весь мир в течение 45 лет. Об этом заявил заместитель главы Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, пишет Milliyet.
«Возможности Турции больше, чем ее потребности. Мы нашли газ, у нас газа 540 миллиардов кубометров. Но это только начало. В Черном море есть запасы энергии, чтобы удовлетворить мировые потребности на 45 лет», - сказал Йылдырым.
По его словам, крупные месторождения вдоль побережья Черного моря - это «будущее преимущество Турции». И противники Анкары знают это и пытаются «реализовать свои планы, чтобы дестабилизировать страну».
Ранее сообщалось, что Турция продолжает искать газ на месторождении Сакарья в Черном море. Об обнаружении месторождения заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в 2020 году. Запасы газа оцениваются в 540 миллиардов кубометров.
Использование месторождения запланировано на 2023 год.