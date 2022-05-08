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2 часа назад

Раскрыты планы ОПЕК по наращиванию добычи нефти

Lenta.ruиещё 1

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не планирует наращивать добычу нефти для помощи странам Запада в смягчении последствий от скачка цен на энергоносители, вызванного антироссийскими санкциями. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.

Раскрыты планы ОПЕК по наращиванию добычи нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, страны ОПЕК не заинтересованы в увеличении добычи нефти, поскольку в таком случае цены на нее упадут. В то же время Уорнер отмечает, что высокая стоимость нефти, сохраняющаяся продолжительное время, спровоцирует рецессию мировой экономики, что в свою очередь приведет к падению спроса на энергоносители и, как следствие, обеднению стран-производителей.

В числе причин нежелания стран ОПЕК соглашаться на увеличение нефтедобычи журналист называет членство России в ОПЕК+, в которой та «имеет своего рода голос», а также ухудшение отношений между США и Саудовской Аравией с приходом к власти действующего американского президента Джо Байдена.

В начале мая генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил, что возможностей заменить российскую нефть на глобальном рынке нет, в мире отсутствуют свободные мощности. «Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 миллионов баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует», — заметил он.

Рынки,Цена на нефть,Экономика России,Мухаммед Баркиндо,Джозеф Байден,ОПЕК,
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