Раскрыты планы ОПЕК по наращиванию добычи нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не планирует наращивать добычу нефти для помощи странам Запада в смягчении последствий от скачка цен на энергоносители, вызванного антироссийскими санкциями. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер.

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По его мнению, страны ОПЕК не заинтересованы в увеличении добычи нефти, поскольку в таком случае цены на нее упадут. В то же время Уорнер отмечает, что высокая стоимость нефти, сохраняющаяся продолжительное время, спровоцирует рецессию мировой экономики, что в свою очередь приведет к падению спроса на энергоносители и, как следствие, обеднению стран-производителей.

В числе причин нежелания стран ОПЕК соглашаться на увеличение нефтедобычи журналист называет членство России в ОПЕК+, в которой та «имеет своего рода голос», а также ухудшение отношений между США и Саудовской Аравией с приходом к власти действующего американского президента Джо Байдена.