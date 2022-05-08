По словам обозревателя сербской газеты «Печат» Бояна Димитриевича, доллару грозит уничтожение. Причину этому он увидел в переходе на рублевые расчеты при оплате русского газа.

Эксперт отметил, что решение президента России Владимира Путина о переходе на подобный вид расчета за энергоресурсы, стало «цунами, громом среди ясного неба и троянским конем». Димитриевич заявил, что эта мера лишила введенные в отношении РФ санкции какого-либо смысла.

В своей статье журналист отметил, что Москва сумела вернуть на свою территорию золотые резервы в размере 1400 тонн. Кроме того, РФ повысила процентные ставки и предоставила налоговые льготы на возвращение капиталов. Цель этого, уверен обозреватель, в том, чтобы добиться финансовой стабильности и предотвратить коллапс российской валюты. И эти меры сработали, подчеркнул Боян Димитриевич.