Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Эксперт из Сербии предрек уничтожение доллара

Свободная пресса

По словам обозревателя сербской газеты «Печат» Бояна Димитриевича, доллару грозит уничтожение. Причину этому он увидел в переходе на рублевые расчеты при оплате русского газа.

Эксперт отметил, что решение президента России Владимира Путина о переходе на подобный вид расчета за энергоресурсы, стало «цунами, громом среди ясного неба и троянским конем». Димитриевич заявил, что эта мера лишила введенные в отношении РФ санкции какого-либо смысла.

В своей статье журналист отметил, что Москва сумела вернуть на свою территорию золотые резервы в размере 1400 тонн. Кроме того, РФ повысила процентные ставки и предоставила налоговые льготы на возвращение капиталов. Цель этого, уверен обозреватель, в том, чтобы добиться финансовой стабильности и предотвратить коллапс российской валюты. И эти меры сработали, подчеркнул Боян Димитриевич.

Спрогнозировано будущее рубля к осени

В материале сказано, что рубль восстановился по отношению к доллару, а котировки ценных бумаг пошли вверх. Также удалось сохранить монетарную и финансовую стабильность, а заодно остановить инфляцию. Меры Путина, подметил обозреватель, стали «предвестником серьезных изменений в мировой финансовой системе».

Рынки,Видео,Владимир Путин,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители