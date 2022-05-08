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2 часа назад

Спрогнозирован курс рубля на осень 2022 года

Илья Родин

Российские эксперты заявили, что осенью 2022 года средний курс рубля по отношению к доллару существенно упадет. По их оценке, он будет колебаться в диапазоне 75-82 рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Финансисты Газпромбанка, ПСБ, Росбанка и НРА прогнозируют, что национальная валюта упадет до 80-90 рублей за доллар. По их мнению, на курс рубля повлияет восстановление импорта в Россию, решение проблем с логистикой.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что не исключает снижения нормативов продажи валютной выручки. По его мнению, российская экономика исчерпает запасы, будет вынуждена искать возможности для импорта.

В свою очередь, в «Эксперт РА», «Зените» и «БКС Мир инвестиций» считают, что диапазон по паре USD/RUB будет в районе 70-80. В частности, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах уверяет, что на курс национальной валюты окажут влияние политика ЦБ, восстановление импорта и другие факторы.

Эксперты Сбербанка и «Финама» полагают, что курс сохранится на текущей отметке, его волатильность будет в пределах 70-80 рублей за доллар.

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков подчеркнул, что «прогноз курса — дело неблагодарное и в лучшие времена, а в период высокой волатильности и неопределенности — и вовсе пустое». Он сказал, что «при складывающихся обстоятельствах налицо тренд укрепления рубля, который вполне может дойти до 60 за доллар, но такая чрезмерно «сильная» валюта невыгодна для экономики и бюджета РФ».

Рынки,Видео,Виталий Исаков,Антон Табах,Эксперт РА,УК Открытие,Росбанк,Газпромбанк,Сбербанк России,
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