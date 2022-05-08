Спрогнозирован курс рубля на осень 2022 года

Российские эксперты заявили, что осенью 2022 года средний курс рубля по отношению к доллару существенно упадет. По их оценке, он будет колебаться в диапазоне 75-82 рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Финансисты Газпромбанка, ПСБ, Росбанка и НРА прогнозируют, что национальная валюта упадет до 80-90 рублей за доллар. По их мнению, на курс рубля повлияет восстановление импорта в Россию, решение проблем с логистикой.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отметил, что не исключает снижения нормативов продажи валютной выручки. По его мнению, российская экономика исчерпает запасы, будет вынуждена искать возможности для импорта.

В свою очередь, в «Эксперт РА», «Зените» и «БКС Мир инвестиций» считают, что диапазон по паре USD/RUB будет в районе 70-80. В частности, главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах уверяет, что на курс национальной валюты окажут влияние политика ЦБ, восстановление импорта и другие факторы.

Эксперты Сбербанка и «Финама» полагают, что курс сохранится на текущей отметке, его волатильность будет в пределах 70-80 рублей за доллар.