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3 часа назад

Индекс Токийской фондовой биржи упал более чем на 2%

ТАСС

Торги на Токийской фондовой бирже в понедельник открылись крупным падением после снижения индексов в США в конце прошлой недели. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Токийской фондовой биржи обвалился более чем на 2%
Фото: ReutersReuters

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций ведущих компаний страны, к 10:00 по местному времени (04:00 мск) упал на 2,15%, до отметки 25 422,14 пункта. Главным факторами падения, по мнению местных аналитиков, стало снижение, зафиксированное в США в конце прошлой недели из-за опасений инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит ужесточение своей монетарной политики. В середине прошлой неделе ФРС, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку - на 0,5 п. п., до 0,75-1% для борьбы с инфляцией. При этом в регуляторе заявили, что дальнейшее увеличение целевого диапазона ставки по федеральным фондам также будет уместным

Между тем курс доллара по отношению к местной валюте продолжает укрепляться. С открытия валютных торгов он укрепился на 0,22% и вышел на показатели 130,8-130,81 иен за доллар.

Рынки,ФРС,
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