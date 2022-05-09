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1 час назад

Товарооборот Китая и России увеличился на 25,9% за четыре месяца

FBM.ruиещё 10

Внешнеторговый баланс России и Китая с января по апрель 2022 г. увеличился на 25,9% и достиг отметки в 51,09 миллиарда долларов. Об положительном изменении товарооборота двух стран говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР.

Товарооборот Китая и России увеличился на 25,9% за четыре месяца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным управления, китайский экспорт в Россию вырос на 11,3% и составил 20,24 миллиарда долларов. Российский импорт увеличился до 37,8% и до 30,85 миллиардов долларов в денежном отношении. Рост торгового сальдо России достигло 10,6 миллиардов долларов, тем самым оно стало больше в 2,77 раза, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом.

Примерно 70% импорта из России приходится на энергоресурсы: нефть, природный газ и уголь. Другими ключевыми статьями являются медь, медная руда, древесина и морепродукты. Среди статей китайского экспорта в Россию были названы смартфоны и другая техника, специализированное промышленное оборудование и автомобили.

Не так давно газета The Guardian рассказали о том, что Китай начал готовиться к повторению западного санкционного сценария в отношении Пекина.

Пекин потребовал от ведомств провести стресс-тестирование, которое должно показать последствия подобного варианта развития событий для экономики страны. Как отмечается, оно началось в конце февраля и перед несколькими ключевыми государственными агентствами была поставлена задача выработать ответ на потенциальные ограничения со стороны западных стран.

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