Товарооборот Китая и России увеличился на 25,9% за четыре месяца

Внешнеторговый баланс России и Китая с января по апрель 2022 г. увеличился на 25,9% и достиг отметки в 51,09 миллиарда долларов. Об положительном изменении товарооборота двух стран говорится в заявлении Главного таможенного управления КНР.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно данным управления, китайский экспорт в Россию вырос на 11,3% и составил 20,24 миллиарда долларов. Российский импорт увеличился до 37,8% и до 30,85 миллиардов долларов в денежном отношении. Рост торгового сальдо России достигло 10,6 миллиардов долларов, тем самым оно стало больше в 2,77 раза, если сравнивать с аналогичным прошлогодним периодом.

Примерно 70% импорта из России приходится на энергоресурсы: нефть, природный газ и уголь. Другими ключевыми статьями являются медь, медная руда, древесина и морепродукты. Среди статей китайского экспорта в Россию были названы смартфоны и другая техника, специализированное промышленное оборудование и автомобили.

Не так давно газета The Guardian рассказали о том, что Китай начал готовиться к повторению западного санкционного сценария в отношении Пекина.