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31 минуту назад

Россия нашла новых покупателей нефти

Lenta.ruиещё 6

Объем поставок российской нефти вырос. Россия нашла новых покупателей. Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил на параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передают «Известия».

Россия нашла новых покупателей нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, они в новой ситуации ищут новые направления, новые логистические цепочки выстраивают. Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов [экспорта нефти] поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сообщил Новак.

Вице-премьер добавил, что в мае добыча увеличилась по сравнению с апрелем. Также он сообщил, что в России рассматривают ряд инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна поддержала решение государств G7 отказаться от нефти из России.

В апреле колумнист Bloomberg Рэйчел Морисон предположила, что Европа движется к энергетическому шоку и глубокой рецессии без российского газа.

Рынки,Александр Новак,
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