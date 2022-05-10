Курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже $30 000 впервые с июля 2021 года. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин за последние 24 часа падал более чем на 12% — до $29 700. На максимуме криптовалюта стоила $33 770. Первая криптовалюта непрерывно дешевеет с марта. Со своего исторического максимума ($67 802) биткоин упал в цене более чем в два раза. Курс биткоина в ходе торговой сессии упал больше чем на 12%. На бирже Binance биткоин падал до $29 730. Так низко первая криптовалюта не находилась с 21 июля 2021 года. Максимальная стоимость биткоина за последние 24 часа составляла $33 777. По данным на 9:00 мск биткоин торговался на уровне $33 450. 9 мая «Секрет» писал , что стоимость биткоина опустилась ниже $33 000 впервые с июля 2021 года. В ходе торговой сессии в понедельник стоимость биткоина снизилась на 5,44%. Всего за май биткоин потерял 11%. После начала операции на Украине курс биткоина упал на 8%. Утром 24 февраля стоимость первой криптовалюты опускалась до $34 300. Первая криптовалюта продолжила непрерывно дешеветь и в марте. Исторического максимума курс биткоин достиг в ноябре 2021 года. Тогда показатель поднялся до $68 000 за монету. Фото: Pixabay, Pixabay License