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51 минуту назад

Цена нефти Brent резко снизилась

Елена Прошина

Цена нефти на международных рынках постепенно падает, котировки понизились более чем на 5%. По данным на 18:48 мск, фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE торговался на уровне $106,61 за баррель. Об этом пишет ТАСС.

Цена нефти Brent резко снизилась
Фото: ReutersReuters

В свою очередь, стоимость нефти WTI снизилась на 5,44%, до $103,8 за баррель.

Резкое понижение цен на «черное золото» эксперты объясняют тем, что инвесторы ожидают конкретную информацию о шестом пакете антироссийских санкций, в котором предполагается введение ограничений на российскую нефть, пишет «Прайм».

Нефть подорожала на опасениях дефицита

Ранее сообщалось, что Еврокомиссии ради достижения консенсуса по вопросам новых санкций придется пойти на определенные уступки. В частности, Чехии, Венгрии и Словакии могут предоставить дополнительное время для полного отказа от российской нефти.

Кроме того, ЕС планирует отказаться от запрета на перевозку нефти из России европейскими танкерами.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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