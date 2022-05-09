Цена нефти Brent резко снизилась

Цена нефти на международных рынках постепенно падает, котировки понизились более чем на 5%. По данным на 18:48 мск, фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE торговался на уровне $106,61 за баррель. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

В свою очередь, стоимость нефти WTI снизилась на 5,44%, до $103,8 за баррель.

Резкое понижение цен на «черное золото» эксперты объясняют тем, что инвесторы ожидают конкретную информацию о шестом пакете антироссийских санкций, в котором предполагается введение ограничений на российскую нефть, пишет «Прайм».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссии ради достижения консенсуса по вопросам новых санкций придется пойти на определенные уступки. В частности, Чехии, Венгрии и Словакии могут предоставить дополнительное время для полного отказа от российской нефти.