Биткоин упал до минимумов лета прошлого года

Биткойн в ходе торговой сессии 9 мая снижался на 5,44%, до 32,8 тысячи долларов. Самая популярная в мире криптовалюта начала дешеветь еще на прошлой неделе, вместе с падением американских рынков. Всего с начала мая она потеряла 13%.
Скорее всего, биткоин будет дешеветь и дальше, считает блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов:
Денис Смирнов блокчейн-консультант, исследователь криптовалют
«Биткоин уже достаточно сильно коррелирует с курсом основных индексов S&P 500, NASDAQ. Поэтому учитывая тот факт, что глобальный рынок сейчас пошел в коррекцию из-за того, что ФРС США подняла базовую ставку, причем решилась на, насколько мне известно, максимальный подъем за последние несколько десятков лет, на что рынки, естественно, отреагировали определенной коррекцией, вслед за собой потянув в том числе и криптовалютный рынок. Мне кажется, ожидаемый уровень падения, это где-то 28 с возможным проколом до 25. Но учитывая общий уровень волатильности криптовалютного рынка, он вполне может пойти еще ниже до уже серьезных значений. Но и опять же здесь стоит учитывать общую неопределенность в мире на сегодняшний день, и поэтому для того, чтобы спрогнозировать, что произойдет с курсом криптовалют, надо в том силе учитывать, что произойдет с фондовым рынком, а здесь какие-то прогнозы давать пока что сложно».
Вместе с биткоином дешевеют и другие криптовалюты. Ethereum, второй по капитализации криптоактив, за последнюю неделю упал более чем на 14%.