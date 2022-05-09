Биткоин упал до минимумов лета прошлого года

«Биткоин уже достаточно сильно коррелирует с курсом основных индексов S&P 500, NASDAQ. Поэтому учитывая тот факт, что глобальный рынок сейчас пошел в коррекцию из-за того, что ФРС США подняла базовую ставку, причем решилась на, насколько мне известно, максимальный подъем за последние несколько десятков лет, на что рынки, естественно, отреагировали определенной коррекцией, вслед за собой потянув в том числе и криптовалютный рынок. Мне кажется, ожидаемый уровень падения, это где-то 28 с возможным проколом до 25. Но учитывая общий уровень волатильности криптовалютного рынка, он вполне может пойти еще ниже до уже серьезных значений. Но и опять же здесь стоит учитывать общую неопределенность в мире на сегодняшний день, и поэтому для того, чтобы спрогнозировать, что произойдет с курсом криптовалют, надо в том силе учитывать, что произойдет с фондовым рынком, а здесь какие-то прогнозы давать пока что сложно».