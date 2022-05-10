Знаменитый портрет Мэрилин Монро продан на аукционе за 195 млн долларов

Знаменитый шелкографический портрет Мэрилин Монро Энди Уорхола 1964 года был продан на аукционе за 195 миллионов долларов, установив новый рекорд для работы американских художников. Это один из серии портретов актрисы, сделанных Уорхолом после ее смерти в 1962 году, и с тех пор он стал одним из самых известных произведений поп-арта в мире, сообщает Reuters.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Находившаяся в коллекции швейцарских арт-дилеров Томаса и Дорис Амманн картина была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке в понедельник. Предпродажная оценка достигла 200 миллионов долларов. Картина ушла с молотка за 170 миллионов долларов. Дополнительные сборы дали окончательную цену в 195 миллионов долларов.

Продажа побила предыдущий рекорд для американского произведения искусства на аукционе в 110,5 миллиона долларов, установленный в 2017 году для картины Жана-Мишеля Баския.

Работа Уорхолла основана на рекламной фотографии Монро из фильма 1953 года "Ниагара", на которой яркими красками нанесены глаза, волосы и губы.