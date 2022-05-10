Европе предрекли взлет цен на газ

Решение ряда стран отказаться от оплаты за российский газ в рублях приведет к новому всплеску цен на «голубое топливо» в Европе. Об этом РИА Новости заявила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

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Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. С 27 апреля прямые поставки российского газа в Польшу и Болгарию были полностью приостановлены из-за отказа стран платить по этой схеме.

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова напомнила, что приближается срок расчета большинства европейских компаний за поставленный в апреле газ.

«[Это] приведет к появлению новых «отказников», а значит, к всплеску спотовых котировок. Насколько сильным и длительным будет этот всплеск, зависит от количества нежелающих продолжать работу с «Газпромом»», - пояснила она.

По словам эксперта, с учетом традиционного летнего сокращения спроса на газ (без учета необходимости заполнения подземных хранилищ) можно ожидать спотовых цен в районе 1000 долларов за тысячу кубометров.

При этом аналитик назвала среди стран, которые могут отказаться от закупок российского газа за рубли Северную Македонию, Нидерланды и Сербию.