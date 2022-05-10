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7 минут назад

Ценам на газ предрекли новый рост из-за отказа Европы платить в рублях

Алиса Селезнёва

Решение ряда стран отказаться от оплаты за российский газ в рублях приведет к новому всплеску цен на «голубое топливо» в Европе. Об этом РИА Новости заявила директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Европе предрекли взлет цен на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. С 27 апреля прямые поставки российского газа в Польшу и Болгарию были полностью приостановлены из-за отказа стран платить по этой схеме.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова напомнила, что приближается срок расчета большинства европейских компаний за поставленный в апреле газ.

«[Это] приведет к появлению новых «отказников», а значит, к всплеску спотовых котировок. Насколько сильным и длительным будет этот всплеск, зависит от количества нежелающих продолжать работу с «Газпромом»», - пояснила она.

По словам эксперта, с учетом традиционного летнего сокращения спроса на газ (без учета необходимости заполнения подземных хранилищ) можно ожидать спотовых цен в районе 1000 долларов за тысячу кубометров.

При этом аналитик назвала среди стран, которые могут отказаться от закупок российского газа за рубли Северную Македонию, Нидерланды и Сербию.

Ранее стало известно, что европейские страны взрывными темпами нарастили импорт российского газа в мае в сравнении с апрелем. При этом глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн констатировал, что Евросоюз пока не готов к введению запрета на поставки российского газа. По его словам, такой шаг привел бы к тяжелым последствиям для европейской экономики.

Рынки,Мария Белова,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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