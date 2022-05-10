"Это навсегда": ФРГ сокращает зависимость от энергоресурсов РФ до нуля

Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до «нуля». Как сообщает РИА Новости, глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве заявила, что это «навсегда».
«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — заявила она.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. В ответ на это страны запада стали вводить различные санкции против РФ.
Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит новый пакет санкций, который включает в себя полный отказ от эмбарго российской нефти. Уступки получили Венгрия, Словакия и Чехия, которым должны помочь в переустройстве промышленности и дать отсрочки.