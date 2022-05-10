"Это навсегда": ФРГ сокращает зависимость от энергоресурсов РФ до нуля

«Мы поняли более чем ясно, что экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», — заявила она.