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42 минуты назад

Глава МИД Венгрии уточнил, в каком случае Будапешт откажется от нефти России

Газета.Ruиещё 1

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит эмбарго на импорт российской нефти лишь в том случае, если Европейская комиссия предложит решение последующих в связи с этим последствий. Об этом сообщает ТАСС.

В Венгрии назвали условие отказа от российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом Сийярто подчеркнул, что если Венгрия решится на запрет российской нефти, то это приведет к разрушительным последствиям для венгерской экономики.

ЕС решил «подкупить» союзника России

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций в отношении России продолжается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может поддержать план санкций Евросоюза против России в его «нынешней форме».

Издание Politico позднее сообщило, что Евросоюз планирует предложить Венгрии денежную компенсацию, чтобы убедить Будапешт поддержать санкции на импорт нефти из России.

Рынки,Петер Сийярто,Виктор Орбан,Еврокомиссия,ЕС,
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