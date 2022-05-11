В Венгрии назвали условие отказа от российской нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит эмбарго на импорт российской нефти лишь в том случае, если Европейская комиссия предложит решение последующих в связи с этим последствий. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

При этом Сийярто подчеркнул, что если Венгрия решится на запрет российской нефти, то это приведет к разрушительным последствиям для венгерской экономики.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что дискуссия в ЕС по шестому пакету санкций в отношении России продолжается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не может поддержать план санкций Евросоюза против России в его «нынешней форме».