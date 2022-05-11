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1 час назад

Доллар подскочил на открытии торгов

Лера Букина

Рубль на открытии торгов на Мосбирже в среду, 11 мая, теряет позиции по отношению к доллару и евро. Курс американской валюты повышается на 7 коп., до 69,45 рубля, курс европейской валюты - на 54 коп., до 74 рублей, следует из данных площадки.

Доллар подскочил на открытии торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский рынок акций в начале основной биржевой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Индекс Мосбиржи падал на 0,03%, до 2 392,34 пункта, индекс РТС лишился 0,23% и падал до 1 085,53 пункта, следует из данных Мосбиржи на 10:06 мск.

По данным Мосбиржи, в начале торгов 5 мая курс доллара к рублю падал до 65,31 рубля. Курс доллара упал ниже отметки 66 рубля впервые с 5 марта 2020 года.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов ранее заявил агентству «Прайм», что серьезного шторма на валютном рынке ждать не стоит до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции. Однако он допускает определенные колебания.

Рынки,Владислав Антонов,Московская биржа,
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