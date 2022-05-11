Трейдеров призвали не учитывать данные Мосбиржи по курсу рубля

Ассоциация инвесторов, работающих на развивающихся рынках, EMTA (Trade Association for the Emerging Markets), рекомендовала трейдерам с 6 июня использовать при расчете цен для некоторых деривативов валютный курс WM/Refinitiv вместо курса Московской биржи в качестве основного расчетного, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление EMTA.

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Рекомендация означает, что будут обновлены типовые условия EMTA, которые служат основой для рублевых контрактов, в том числе беспоставочных валютных форвардов, валютных опционов и кросс-валютных операций. Курс рубля на Мосбирже будет предлагаться в качестве резервной справочной основы.

EMTA в своем заявлении от 20 апреля подчеркивает, что рекомендация не имеет обязательной силы и предназначена лишь для «повышения эффективности рынка». Однако, в число членов ассоциации входят в том числе такие крупные международные банки, как Barclays, Morgan Chase, Credit Suisse, Citigroup, Morgan Stanley, Societe Generale, Goldman Sachs и другие, поэтому рекомендация может очень быстро стать общепринятой практикой.