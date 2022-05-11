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2 часа назад

Спрогнозирован обвал рынка акций США

Вероника Полынина

Обвал на рынке американских акций еще не закончился, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley. По их мнению, в ближайшее время индекс S&P 500 может упасть еще минимум на 5%.

Спрогнозирован обвал рынка акций США
Фото: ReutersReuters

С начала апреля индекс S&P 500 упал примерно на 12%, передает РБК мая впервые с марта 2021 года индекс опустился ниже 4000 пунктов. В Morgan Stanley считают, что в ближайшей перспективе S&P 500 может упасть минимум до 3800, а при некоторых условиях и до 3460 пунктов.

Базовый сценарий стратегов банка предполагает, что индекс S&P 500 продолжит падение в ближайшем будущем и лишь весной 2023 года сможет подняться до 3900 пунктов, что примерно на 2,5% ниже текущих уровней. По мнению аналитиков, волатильность акций останется повышенной в течение следующих 12 месяцев.

В качестве защитных активов эксперты рекомендуют рассмотреть акции секторов здравоохранения, коммунальных услуг и недвижимости.

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Morgan Stanley также прогнозирует существенное замедление роста мировой экономики на фоне напряженности в Восточной Европе и нового всплеска заболеваемости COVID-19 в Китае. По мнению аналитиков, рост мирового ВВП по итогам 2022 года составит 2,9% против роста в 6,2% годом ранее.

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