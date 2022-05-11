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1 час назад

СМИ: Чехия готова построить терминал для получения сжиженного газа

ТАСС

Специалисты готовы построить в Чехии терминал для получения сжиженного природного газа. Об этом сообщило в среду информационное агентство ČTK со ссылкой на Франтишека Тодта - члена правления компании Сepro , являющейся в стране государственным дистрибьютором топлива.

СМИ: Чехия готова построить терминал для получения сжиженного газа
Фото: ТАССТАСС

Терминал может быть возведен в районе города Литомержице (северо-запад Чехии). Компания, если будет принято соответствующее решение, готова построить его в минимально сжатые сроки. Сжиженный газ, как предполагается, будет поступать туда из прибалтийских стран по железной дороге, а затем, в случае реализации проекта пропуска крупнотоннажных судов в нижнем течении реки Эльба, по морю через Германию.

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