Раскрыто вероятное будущее рубля

Период укрепления российской национальной валюты с большой долей вероятности подходит к концу, и вскоре можно наблюдать откат валютных курсов назад, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина.
По его словам, меры Центробанка РФ по удержанию рубля принесли ожидаемые результаты. Однако главный фактор, сыгравший в пользу национальной валюты — избыток ее предложения при сравнительно низком спросе.
Теперь регулятор начал смягчать позицию, постепенно отменяя валютные ограничения — курс рубля оказался излишне крепким с точки зрения доходов экспортеров и наполнения бюджета, отмечает эксперт.
В перспективе предложение валюты на Мосбирже будет сокращаться, а спрос на нее вырастет — импортеры уже налаживают новые цепочки поставок. Все это будет происходить достаточно медленно, однако с учетом совокупности факторов рубль может приблизиться к отметке 70 рублей за доллар, а во второй половине года ослабеть до 85-90 за доллар.
Как считает финансовый эксперт Михаил Зельцер, за счет санкций и контрмер выходит дисбаланс спроса и предложения валют, продажа иностранной валюты перекрывает все покупки. «Отсюда и отвесное падение валютных пар, и фееричное укрепление рубля», — отметил Зельцер.