Раскрыто вероятное будущее рубля

Период укрепления российской национальной валюты с большой долей вероятности подходит к концу, и вскоре можно наблюдать откат валютных курсов назад, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина.

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По его словам, меры Центробанка РФ по удержанию рубля принесли ожидаемые результаты. Однако главный фактор, сыгравший в пользу национальной валюты — избыток ее предложения при сравнительно низком спросе.

Теперь регулятор начал смягчать позицию, постепенно отменяя валютные ограничения — курс рубля оказался излишне крепким с точки зрения доходов экспортеров и наполнения бюджета, отмечает эксперт.

В перспективе предложение валюты на Мосбирже будет сокращаться, а спрос на нее вырастет — импортеры уже налаживают новые цепочки поставок. Все это будет происходить достаточно медленно, однако с учетом совокупности факторов рубль может приблизиться к отметке 70 рублей за доллар, а во второй половине года ослабеть до 85-90 за доллар.