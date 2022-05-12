Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
1 час назад

Россиянам объяснили, когда и почему рубль будет слабеть

Елена Прошина

Период укрепления российской национальной валюты с большой долей вероятности подходит к концу, и вскоре можно наблюдать откат валютных курсов назад, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина.

Раскрыто вероятное будущее рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, меры Центробанка РФ по удержанию рубля принесли ожидаемые результаты. Однако главный фактор, сыгравший в пользу национальной валюты — избыток ее предложения при сравнительно низком спросе.

Теперь регулятор начал смягчать позицию, постепенно отменяя валютные ограничения — курс рубля оказался излишне крепким с точки зрения доходов экспортеров и наполнения бюджета, отмечает эксперт.

В перспективе предложение валюты на Мосбирже будет сокращаться, а спрос на нее вырастет — импортеры уже налаживают новые цепочки поставок. Все это будет происходить достаточно медленно, однако с учетом совокупности факторов рубль может приблизиться к отметке 70 рублей за доллар, а во второй половине года ослабеть до 85-90 за доллар.

Как считает финансовый эксперт Михаил Зельцер, за счет санкций и контрмер выходит дисбаланс спроса и предложения валют, продажа иностранной валюты перекрывает все покупки. «Отсюда и отвесное падение валютных пар, и фееричное укрепление рубля», — отметил Зельцер.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители