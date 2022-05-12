В настоящее время на валютном рынке складывается необычная ситуация. Life разбирался, какие факторы влияния на рубль сформируются к середине мая и сколько будет стоить доллар.

Издание напоминает о налоговом периоде, который начинается со следующей недели. В конце мая российские экспортеры обычно наращивают продажи валюты. Это приведет к новому витку снижения курса доллара и евро, которые демонстрируют некоторое укрепление на этой неделе.

«Локально рубль реагирует ослаблением на сообщения Минфина о фактическом отклонении дополнительных нефтегазовых доходов от базового месячного объема на 133 миллиарда. Это может побудить монетарные власти к действиям, направленным на ослабление рубля для поддержания доходов бюджета и экспортёров. Такой сценарий возможен, если будет происходить существенное отклонение доходов бюджета от плановых после введения масштабного эмбарго на экспорт энергоносителей», — подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

Накануне, 11 мая, инвесторы были сфокусированы на отчете с данными по потребительским ценам в США за апрель. Сегодня опубликуют данные по производственным ценам за аналогичный период. Экономисты прогнозируют замедление инфляции. Если данные отчетов совпадут с прогнозными значениями, то, вероятно, произойдет снижение индекса доллара.

«Для пары евро – доллар поддержкой выступает уровень 1,0480. Именно за ним сейчас нужно наблюдать. Если он не устоит, то курс евро провалится до 1,0375. Соответственно, индекс доллара пройдет сопротивление и начнется новая фаза его укрепления против основных валют», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.