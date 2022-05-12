Рубль стал лучшей мировой валютой по укреплению к доллару

Российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к американскому доллару благодаря принятым мерам по контролю капитала. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Так, курс рубля вырос на 11% с начала 2022 года. Российская валюта по этому показателю обошла бразильский реал — он прибавил к доллару 9%. Несмотря на это, эксперты предполагают, что биржевой курс может не соответствовать реальному курсу.

Власти России ограничили хождение иностранных валют после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), обязывающий эти государства платить за энергоресурсы в рублях.