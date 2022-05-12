Доллар упал на открытии торгов

Рубль в четверг утром, 12 мая, демонстрирует рост по отношению к доллару. Курс американской валюты на открытии торгов Мосбиржи падает на 4 копейки, до 66,93 рубля, курс евро, напротив, повышается на 71 копейку, до 71 рубля, следует из данных площадки.

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В среду, 11 мая, доллар США и евро, демонстрировавшие в начале торгов боковую динамику, начали снижаться днем. Рублю удалось усилить укрепление в обеих валютных парах вечером и отыграть большую часть снижения пятницы. Среди факторов, укрепляющих нацвалюту, - превышение предложения инвалюты над спросом на нее на внутреннем рынке в условиях сильного торгового сальдо и введенных ЦБ РФ ограничений на капитальные операции для нерезидентов, а также высокая стоимость нефти. Так, вчера курс доллара США составил 67,2 рубля в 19:00 по Москве, что на 2,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 70,5 рубля, упав в цене на 2,75 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 2,45 рубля, до 68,68 рубля.

6 мая «американец» закрылся на торгах на отметке в 69,4 рубля, а «европеец» – на уровне 73,25 рубля. Тогда же SberCIB Investment Research опубликовал улучшенный прогноз по курсу рубля на конец 2022 года до 75 рублей за доллар.