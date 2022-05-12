Доллар упал на открытии торгов

Рубль в четверг утром, 12 мая, демонстрирует рост по отношению к доллару. Курс американской валюты на открытии торгов Мосбиржи падает на 4 копейки, до 66,93 рубля, курс евро, напротив, повышается на 71 копейку, до 71 рубля, следует из данных площадки.
В среду, 11 мая, доллар США и евро, демонстрировавшие в начале торгов боковую динамику, начали снижаться днем. Рублю удалось усилить укрепление в обеих валютных парах вечером и отыграть большую часть снижения пятницы. Среди факторов, укрепляющих нацвалюту, - превышение предложения инвалюты над спросом на нее на внутреннем рынке в условиях сильного торгового сальдо и введенных ЦБ РФ ограничений на капитальные операции для нерезидентов, а также высокая стоимость нефти. Так, вчера курс доллара США составил 67,2 рубля в 19:00 по Москве, что на 2,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 70,5 рубля, упав в цене на 2,75 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 2,45 рубля, до 68,68 рубля.
6 мая «американец» закрылся на торгах на отметке в 69,4 рубля, а «европеец» – на уровне 73,25 рубля. Тогда же SberCIB Investment Research опубликовал улучшенный прогноз по курсу рубля на конец 2022 года до 75 рублей за доллар.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил изданию Life, что на следующей неделе (до 20 мая) курс рубля к доллару будет стремиться к уровню в 66–72,6. К нижней границе рубль устремится, если решение по радикальному снижению уровня обязательной продажи экспортной выручки все еще не будет принято, подчеркнул эксперт. В ближайшее время основатель сервиса «Кошелёк.ру» Михаил Богданов ожидает контролируемое ослабление рубля. Постепенно доллар может повыситься до 72–74 рублей, евро — до 76–77 рублей, полагает он.