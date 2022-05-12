Годовой оборот РФ и КНР в $200 млрд может быть достигнут до 2024 года

Товарооборот России и Китая в январе - апреле вырос в годовом исчислении на 25,9%, достигнув $51 млрд, показатель годового оборота в $200 млрд может быть достигнут в условиях западных санкций ранее запланированного 2024 года. Об этом заявил в четверг директор Центра политического анализа Павел Данилин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Запад - не весь мир: провал политики изоляции и партнерство России на Востоке".

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По словам эксперта, на восточном направлении наблюдаются сегодня "очень хорошие показатели".

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"Товарооборот России и Китая январе - апреле вырос в годовом исчислении на 25,9%, достигнув $51 млрд. Экспорт из Китая в Россию увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг вырос на 37,8%, почти на 38% - $30 млрд. Положительное сальдо России за январь - апрель достигло $10 млрд - это очень хороший показатель, который говорит о силе нашей экономики, - отметил он. - Россия и Китай в условиях западных санкций могут достичь показателей годового оборота в $200 млрд гораздо раньше, чем ранее запланировали на 2024 год".

Специалист обратил внимание на то, что примерно 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходятся на российские энергоресурсы - нефть, природный газ, уголь. Аналитик также подчеркнул, что ожидается в течение 2022 года рост товарооборота со странами Азии на $50 млрд.

"Иран тоже рассчитывает укрепить свои торгово-экономические отношения с Россией, - продолжил он. - Двусторонний оборот между Россией и Индией в настоящий момент составляет $12 млрд, и, конечно же, есть тенденция к приросту. Ожидаемый прирост составит $3 млрд, до $15 млрд".

Данилин отметил, что, в соответствии с данными Российского зернового союза, Россия экспортировала в марте 1,9 млн тонн пшеницы, что на 53% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Это к вопросу о том, что в мире грядет кризис и Россия якобы этому кризису потворствует. Ничего подобного. Мы, наоборот, стараемся всеми силами, чтобы голодный год не наступил в странах Африки и Азии, - констатировал он. - Именно мы стараемся, в отличие от Запада, который, наоборот, устроил санкционное давление и жесточайшую блокаду любых поставок через Черное море".