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1 час назад

Биткоин подешевел до минимума с 2020 года

Секрет Фирмы

Стоимость биткоина за последние сутки рухнула на 14%: утром 12 мая стоимость первой криптовалюты мира опустилась до $26 700 — это минимальное значение с 29 декабря 2020 года. Рыночная капитализация актива сократилась до $515 млрд при суточных объёмах торгов в $71 млрд. Стоимость биткоина снижается с начала весны: ещё в начале марта криптовалюта стоила $48 100. За 3 месяца его котировки упали на 44%.

Биткоин подешевел до минимума с 2020 года
Фото: ТАССТАСС

По данным РБК, снижение рынков резко ускорилось 11 мая, после сообщения бюро статистики труда США о росте потребительских цен в стране на 8,3% за год. Этот показатель оказался на 0,2% выше прогнозов и приблизился к максимумам за 40 лет. По итогам торговой сессии индекс S&P 500 упал на 1,65%, Nasdaq Composite — на 3,18%.

Кроме биткоина подешевели и другие криптовалюты. В частности, курс Etheerum упал за сутки на 22% — до $2000, стоимость Binance Coin — на 26%, XRP и Solana стали дешевле на 28% и 35% соответственно. Общая оценка криптовалютного рынка сократилась на 18,5%, до $1,2 трлн.

Исторического максимума курс биткоина достиг в ноябре 2021 года. Тогда показатель поднялся до $68 000 за монету.

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