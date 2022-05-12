Европейская валюта после небольшого роста на открытии торгов упала до 69 рублей впервые с февраля 2020. Это следует из данных Московской биржи.

На открытии торгов курс американской валюты составил 66,93 рубля, курс евро - 71 рубль.

6 мая американская валюта закрылась на торгах на отметке в 69,4 рубля, а европейская – на уровне 73,25 рубля. Тогда же SberCIB Investment Research опубликовал улучшенный прогноз по курсу рубля на конец 2022 года (до 75 рублей за доллар).

Ранее ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков заявил, что на укрепление рубля в мае могут повлиять высокие экспортные доходы, значительное снижение оттока валюты из страны и другие факторы. Эксперт прогнозирует, что в мае 2022 года курс доллара будет не выше 73–74 рублей и не ниже 68–69 рублей. Курс европейской валюты будет на уровне 72–78 рублей.