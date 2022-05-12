Евро рухнул до 68 рублей впервые с января 2020 года

Курс евро продолжает падать на торгах в четверг, 12 мая. Он опустился до 68,03 рубля впервые с января 2020 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

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Курс доллара опустился на 1,92 рубля, до 65,28 рубля.

На открытии торгов курс американской валюты составил 66,93 рубля, курс евро - 71 рубль.

Нацвалюта демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны Банка России. В итоге спрос на валюту сократился, при этом экспортерам было необходимо продавать 80% валютной выручки. 10 марта доллар и евро находились на пиковых значениях на Мосбирже — их курс составил 121,5 рубля и 132,4 рубля соответственно. 5 мая курс доллара упал до двухлетнего минимума в 65,31 рубля, а курс евро — до 69, 72 рубля.