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1 час назад

Евро рухнул до 68 рублей впервые с января 2020 года

Лера Букина

Курс евро продолжает падать на торгах в четверг, 12 мая. Он опустился до 68,03 рубля впервые с января 2020 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

Евро рухнул до 68 рублей впервые с января 2020 года
Фото: ТАССТАСС

Курс доллара опустился на 1,92 рубля, до 65,28 рубля.

На открытии торгов курс американской валюты составил 66,93 рубля, курс евро - 71 рубль.

Нацвалюта демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны Банка России. В итоге спрос на валюту сократился, при этом экспортерам было необходимо продавать 80% валютной выручки. 10 марта доллар и евро находились на пиковых значениях на Мосбирже — их курс составил 121,5 рубля и 132,4 рубля соответственно. 5 мая курс доллара упал до двухлетнего минимума в 65,31 рубля, а курс евро — до 69, 72 рубля.

Сегодня Bloomberg назвал рубль лучшей валютой в 2022 году. С начала года курс рубля по отношению к доллару увеличился на 11%, став лидером среди 31 валюты. Агентство подчеркнуло, что курс рубля смог укрепиться за счет мер правительства России, которые были приняты после введения санкций. В стране было принято решение ввести контроль за движением капитала. Также власти РФ обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях.

Рынки,Банк России,Московская биржа,Правительство РФ,
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