Европейский рынок резко упал из-за инфляции

В четверг европейские фондовые индексы резко снизились, так как сохраняющаяся инфляция в США усилила опасения по поводу резкого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а слабые данные о росте экономики Великобритании намекнули на замедление темпов регионального роста.

К 04:20 утра по восточному времени (08:20 по Гринвичу) индекс DAX в Германии торговался на 1,9% ниже, CAC 40 во Франции — на 1,9%, а британский FTSE 100 — на 2%.

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Европейские инвесторы «переваривают» в четверг последние данные по инфляции в США, поскольку основные потребительские цены там выросли на 8,3% за 12 месяцев до апреля, что очень близко к 40-летнему максимуму, достигнутому в прошлом месяце, что вызвало новые опасения по поводу масштабов экономического ущерба для экономики, являющейся основным драйвером роста в мире, из-за жесткого повышения процентной ставки для сдерживания стремительного роста цен.

Потенциальная слабость драйвера мировой экономики усугубляет ухудшающуюся глобальную картину, поскольку конфликт на Украине угрожает энергетическим кризисом в Европе, а продолжающийся карантин в Китае ударил по потенциалу роста второй по величине экономики мира.

Свидетельства замедления экономического роста в Европе появились в четверг утром, когда были опубликованы предварительные данные по ВВП Великобритании за первый квартал. Хотя в первом квартале экономика страны выросла на 0,8%, рост был слабее, чем ожидалось, а месячное значение его за март фактически упало на 0,1%.

Об этом замедлении стало известно как раз в тот момент, когда правительство Великобритании готовится к очередному раунду балансирования на грани войны с Европейским Союзом из-за условий соглашения о Brexit, согласованного обеими сторонами.

В четверг в центре внимания также будут корпоративные отчеты по доходам: акции Siemens (ETR:SIEGn) упали на 4,8% после того, как крупнейшая промышленная производственная компания Европы сообщила о сокращении вдвое своей чистой прибыли в первом квартале из-за расходов и обесценения, связанных с Россией.

Акции Hargreaves Lansdown упали более чем на 7% после того, как розничная инвестиционная компания сообщила о более низком чистом притоке в третьем квартале в ее новый бизнес, чем ожидалось, в то время как акции Rolls-Royce выросли на 0,6% после того, как производитель двигателей сообщил, что торговая активность соответствовала ожиданиям в первые четыре месяца года, чему способствовало постепенное восстановление рейсов и увеличение государственных инвестиций в оборону.

Акции BMW упали более чем на 8% после того, как акции немецкого автогиганта торговались без дивидендов, а акции Merck KGaA упали на 4,1%, несмотря на то, что немецкая химическая компания прогнозирует рост прибыли до 9% в этом году, так как ее подразделение по производству лабораторного оборудования извлекает выгоду за счет усилий фармацевтов по освоению новых биотехнологий.

Цены на нефть в четверг упали, потеряв часть резкого роста на предыдущей сессии, поскольку трейдеры снова сосредоточили внимание на ряде опасений, включая страхи перед глобальной рецессией, сильнейшим курсом доллара США за 2 десятилетия и затянувшегося карантина из-за COVID-19 в Китае, главном импортере сырой нефти.

Рынок нефти вырос примерно на 5% в среду после того, как Россия ввела санкции против некоторых европейских газовых компаний в ответ на санкции, наложенные на Москву.

К 04:20 утра по восточному времени (08:20 по Гринвичу) фьючерс на американскую нефть WTI торговались на 2,2% ниже, по $103,34 за баррель, в то время как контракт на нефть марки Brent упал на 1,7% до $105,69.