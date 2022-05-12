Рубль в текущем году показывает лучшую динамику среди всех валют мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в четверг.
"На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты. В текущем году курс рубля демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира", - сказал Путин.
При этом, по его словам, некоторые тенденции в экономике РФ требует особого внимания. Так, внутренний спрос в России отстает от прошлогодних значений, продолжает сокращаться и объем денежных средств на счетах предприятий и граждан.
"Очевидно, что эти факторы негативно сказываются на экономической динамике. Такие риски необходимо снижать, в том числе опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии 2020-2021 годов", - указал Путин.