В четверг днем, 12 мая, курс доллара на торгах упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года, следует из данных торгов на Мосбирже.

По состоянию на 14:48 мск, курс доллара опустился на 3,27 рубля и составил 65 рублей. К 14:52 мск, курс доллара снижался до 65,19 рубля (- 2,99 рубля). Курс евро опускался до 67,71 рубля (- 3,96 рубля).

На открытии торгов курс американской валюты составил 66,93 рубля, курс евро - 71 рубль.

Нацвалюта демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны Банка России. В итоге спрос на валюту сократился, при этом экспортерам было необходимо продавать 80% валютной выручки. 10 марта доллар и евро находились на пиковых значениях на Мосбирже — их курс составил 121,5 рубля и 132,4 рубля соответственно. 5 мая курс доллара упал до двухлетнего минимума в 65,31 рубля, а курс евро — до 69, 72 рубля.