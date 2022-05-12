Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
56 минут назад

Курс доллара рухнул до 65 рублей

Лера Букина

В четверг днем, 12 мая, курс доллара на торгах упал до 65 рублей впервые с февраля 2020 года, следует из данных торгов на Мосбирже.

По состоянию на 14:48 мск, курс доллара опустился на 3,27 рубля и составил 65 рублей. К 14:52 мск, курс доллара снижался до 65,19 рубля (- 2,99 рубля). Курс евро опускался до 67,71 рубля (- 3,96 рубля).

На открытии торгов курс американской валюты составил 66,93 рубля, курс евро - 71 рубль.

Нацвалюта демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро с середины марта, когда появился эффект от валютного и капитального контроля со стороны Банка России. В итоге спрос на валюту сократился, при этом экспортерам было необходимо продавать 80% валютной выручки. 10 марта доллар и евро находились на пиковых значениях на Мосбирже — их курс составил 121,5 рубля и 132,4 рубля соответственно. 5 мая курс доллара упал до двухлетнего минимума в 65,31 рубля, а курс евро — до 69, 72 рубля.

Курс евро рухнул к рублю

Сегодня Bloomberg назвал рубль лучшей валютой в 2022 году. С начала года курс рубля по отношению к доллару увеличился на 11%, став лидером среди 31 валюты. Агентство подчеркнуло, что курс рубля смог укрепиться за счет мер правительства России, которые были приняты после введения санкций. В стране было принято решение ввести контроль за движением капитала. Также власти РФ обязали экспортеров продавать валютную выручку и потребовали оплачивать поставки газа в рублях.

Рынки,Видео,Банк России,Московская биржа,Правительство РФ,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители