Доллар начал торги с очередного падения

Рубль в начале торгов на Московской бирже в пятницу, 13 мая, укрепляет свои позиции к доллару. Курс американской валюты упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года, следует из данных площадки. Курс евро опустился ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года.

Фото: Reuters Reuters

По состоянию на 10:10 по московскому времени курс доллара поднялся на 41 копейку, до 63,71 рубля, а евро рос на 1,02 рубля, до 66,28 рубля. Ранее доллар опускался до 62,63 рубля, евро – до 64,94 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднимается на 0,53%, РТС - на 0,84%.

Накануне вечером доллар США и евро значительно упали на торгах Московской биржи. Рублю удалось укрепиться в обеих валютных парах, обновив максимум с февраля 2020 года в паре с долларом и максимум с лета 2017 года в паре с евро. Нацвалюта не отреагировала на общемировое снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, что в итоге привело к росту доллара к основным мировым валютам на рынке Forex. Так, в 19:00 курс доллара США составил 63,3 рубля, что на 3,9 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 65,25 рубля (- 5,24 рубля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 4,5 рубля, до 64,18 рубля.

Курс рубля растет к доллару и евро на фоне