Страна ЕС захотела создать альянс с газовыми конкурентами России

Премьер-министр Италии Марио Драги предложил создать альянс со странами Северной Африки для диверсификации поставок газа, пишет La Repubblica.

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«Война на Украине выявила опасность нашей зависимости от российского газа. Италия с максимальной скоростью двинулась к диверсификации поставок газа и намерена продолжать это делать», - заявил Драги на форуме «На Юг», который проходит в Сорренто.

Итальянский премьер намерен создать «Средиземноморский союз», куда помимо Италии также войдут Алжир, Ливия, Тунис и другие страны североафриканского региона – производители топлива. Драги анонсировал, что проект начнется с соглашений о поставках газа и продолжится сотрудничеством в торговой, промышленной, туристической и технологической сферах.

Итальянское правительство планирует потратить 1,5 млрд евро на модернизацию портов на юге Италии для развития торговли со странами Средиземноморья. По словам премьер-министра, Италия должна стать энергетическим центром, через который в Европу будут поступать основные объемы нефти и газа из стран африканского бассейна.