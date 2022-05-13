Россия приостановит поставки электричества в Финляндию

Дочерняя компания российского « Интер РАО » RAO Nordic Oy приостановит поставки электричества в Финляндию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финскую электросетевую компанию Fingrid.

«По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», - говорится в сообщении Fingrid.

Финляндия планирует возместить недостающий объем электроэнергии за счет поставок из Швеции и внутреннего производства.

Финляндия является для «Интер РАО» основным экспортным рынком. В 2021 году в эту страну было поставлено 8,2 млрд кВт.ч электроэнергии из общего экспорта в 21,77 млрд кВт.ч.