ЦБ ввел новые послабления для банков

Банк России до конца 2022 года вводит послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций (ОВП), сообщается на сайте регулятора.
ЦБ временно откажется от штрафных мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США или евро. Отмечается, что решение принято в дополнение к мерам, направленным на обеспечение устойчивости банковского сектора. Послабление позволит снизить регулятивную и надзорную нагрузку на кредитные организации в условиях санкций.
«Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%)», - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
Штрафные меры также не будут применяться при совокупном несоблюдении лимитов ОВП не более чем на 15%.