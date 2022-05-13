ЦБ ввел новые послабления для банков

«Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%)», - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.