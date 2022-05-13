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43 минуты назад

ЦБ ввел новые послабления для банков

Вероника Полынина

Банк России до конца 2022 года вводит послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций (ОВП), сообщается на сайте регулятора.

ЦБ ввел новые послабления для банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЦБ временно откажется от штрафных мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США или евро. Отмечается, что решение принято в дополнение к мерам, направленным на обеспечение устойчивости банковского сектора. Послабление позволит снизить регулятивную и надзорную нагрузку на кредитные организации в условиях санкций.

«Банк России воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро при условии их разнонаправленности (длинная позиция против короткой и наоборот) и наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций (наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на 10%)», - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Штрафные меры также не будут применяться при совокупном несоблюдении лимитов ОВП не более чем на 15%.

Рынки,Банк России,
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