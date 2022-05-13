Рынок криптовалют сократился на триллион долларов

«Дело в том, что за биткоином не стоит ровным счетом ничего, только психология потребителя, надежда толпы, что он будет дорожать всю оставшуюся жизнь, — это абсолютно надутая величина. Люди, видя, что повышается его курс, пытались что-то намайнить или купить друг у друга, но, поскольку у биткоина нет никакой опоры, кроме этой психологии, рано или поздно это должно было кончиться, собственно, и кончилось», — говорил он.