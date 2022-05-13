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2 часа назад

Германия обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру

Lenta.ru

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в ведении «продовольственной войны» по всему миру. Об этом сообщает ТАСС.

Россию обвинили в ведении «продовольственной войны» по всему миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, что страны Группы семи (G7) готовы противостоять продовольственному кризису. «Гибридная война — это не только танки и воздушные ракеты, но и фейковые новости и пропаганда, а также продовольственная война, которую мы уже наблюдаем по всему миру», — заявила глава МИД.

Бербок обвинила Россию в блокировке экспорта зерновых. Она считает, что это «представляет собой очень большую опасность». «Мы все знаем, что в условиях, если летом разразится климатический кризис, ситуация станет еще хуже», — сказала она.

Битва за Украину грозит голодом невиданного масштаба

Министр отметила, что страны Группы семи должны дать «политический ответ» и противостоять «этим надвигающимся кризисам и действовать быстро».

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал вернуть удобрения и продукты из Белоруссии, Украины и России на мировые рынки. Генсек рассказал о необходимости реинтеграции товаров из этих стран в мировые рынки, несмотря на кризис на Украине. По его словам, это необходимо для «предметного решения глобальной проблемы продовольственной безопасности».

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