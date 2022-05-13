Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

В Молдавии заявили об оплате российского газа в евро

Lenta.ruиещё 1

Распределительное предприятие «Молдовагаз» в настоящее время оплачивает российский газ в евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью председателя правления предприятия Вадима Чебана телеканалу RTR Moldova.

В Молдавии заявили об оплате российского газа в евро
Фото: Kacper Pempel / ReutersKacper Pempel / Reuters

«Сейчас мы платим в евро. Раньше платили в основном в долларах, хотя по договору могли платить и в рублях, и в евро. Были случаи, когда мы платили в рублях, если возникали проблемы с долларами. С 1 мая мы не можем оплачивать в долларах — только в рублях и в евро», — рассказал он.

По словам Чебана, «Молдовгаз» не получал от «Газпрома» уведомление о переходе на расчеты в рублях, поскольку Молдавия не признана Россией «недружественной страной».

Представитель молдавского предприятия заверил, что в настоящее время Кишинев осуществляет все текущие платежи по графику.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал естественным требование России к Молдавии вернуть долги за газ. «Если товар поставляется, он должен оплачиваться», — подчеркнул он.

Ранее в мае президент Молдавии Майя Санду заявила, что Москва не должна настаивать на возвращении средств за топливо, потребленное страной в сложный экономический период. Она отметила также, что «долги копились с 1994 года», но все это время их возмещения не требовали.

Рынки,Вадим Чебан,Дмитрий Песков,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители